Москва, 23 ноября, 2021, 14:10 — ИА Регнум. Поставленные Минфином задачи относительно ближайшего будущего экономики России не предусматривают её развития в необходимых масштабах. Об этом 23 ноября на заседание совета Торгово-промышленной палаты (ТПП) России по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России заявил его председатель Константин Бабкин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов Экономика России

Планы содержатся в подготовленном Министерством финансов РФ документе «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». В нём обозначены основные ориентиры в области налоговой политики на ближайшие три года. Кроме того, определяются актуальные вопросы налогообложения на перспективу. Однако, все предусмотренные меры не способны улучшить состояние российской экономики, убежден лидер «Партии Дела» .

По словам Бабкина, у России есть все условия, чтобы её промышленность, сельское хозяйство, вся экономика динамично развивались. Также он отметил безопасное географическое положение, выгодное с точки зрения доступа к рынкам. Не испытывает Россия и недостатка в трудовых ресурсах и их качестве.

«Но развития, которое бы нас устраивало не происходит. Причина в том, что нам не хватает адекватной экономической политики, которая бы стимулировала развитие реального сектора. И вот сегодня мы обсуждаем документ, который должен ответить, каков стержень, какие стимулы у экономической политики, какое направление она приобретет на три года. Документ называется «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики». В документе написано, что эти три вида политики согласованы с современной денежно-кредитной политикой России. И таким образом, этот документ задает всю идеологию современной экономической политики нашей страны. Поэтому он очень важен, он определяет наше будущее, и он достоин того, чтобы широко обсуждаться, быть предметом внимания общества. Возможно, он должен рассматриваться Госдумой, хотя сегодня этого не происходит», — сказал председатель совета Торгово-промышленной палаты (ТПП) России по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики.

Чтение этого документа не оставило его равнодушным, признался Бабкин. Изучив предложения Минфина, он понял, что российская экономика не развивается и отстает от других стран. По его мнению, основная идея документа — накопление денег. Причем на зарубежных счетах и в иностранных активах. Это является основным методом подготовки экономики России к вызовам в будущем, с точки зрения авторов документа.

«Там есть такой пассаж: посмотрите мы копили деньги, потом настал кризис, связанный с коронавирусом, мы чуть-чуть потратились на поддержку нашей экономики, серьёзного обвала не произошло, значит мы все делали правильно, а значит мы будем делать все также и впредь, будем накапливать деньги в фондах», — сообщил представитель ТПП.

По его словам, в документе ничего не говорится о преодолении сырьевой зависимости, о стимулировании перерабатывающих отраслей, нигде не сказано о необходимости ограничивать экспорт сырья или перенаправлять его. Зато отмечается отсутствие возможности повышать экспортные пошлины на нефтепродукты, газ, поскольку это запрещает условие вступления России в ВТО.

«Говорится, что производители металлов, горно-металлургический комплекс зарабатывает слишком большие деньги. С точки зрения авторов документа, это видится, как проблема. И они не предлагают стимулов для того, чтобы эти сверхдоходы были направлены в экономику страны, принять меры чтобы металлы на российском рынке стоили дешевле, — это не рассматривается. Предлагается повысит акцизы, НДПИ, — то есть меры, которые могут привести к росту стоимости металла на внутреннем рынке», — сказал Бабкин.

Он отметил, что в документе Минфина ничего нет про стимулирование перерабатывающих отраслей, который позволил бы сделать их одним из приоритетов в экономической политике. Такая проблема даже не упоминается. Также там ни коим образом не рассматривается возможность снижения налогов в России. Не называются даже теоретические условия, при которых это могло бы произойти.

«Предусматривается огромный и постоянный профицит бюджета — порядка 3 трлн рублей в год. Он, конечно, завуалирован с помощью понятия «бюджетное правило» — деньги, полученные государством с доходов от нефти выше определенного уровня — это уже не бюджет, а внебюджетные фонды. Но на самом деле — это изъятие денег из бюджета. Это изъятие предлагается осуществлять постоянно. Около 3 трлн. рублей предлагается выводить в Фонд национального благосостояния (ФНБ) и этот фонд на 90% направлять за рубеж», — заявил участник мероприятия.

По его оценке, 3 трлн рублей являются огромной суммой. Для понимания того, как много можно было сделать на эти деньги каждый год, Бабкин привел пример. По его словам, 3 трлн рублей в год — это в 3,5 раза больше, чем ежегодно тратится на строительство всех дорог России, в 10 раз больше, на благоустройство Москвы, в два раза больше, на закупки в рамках гособоронзаказа. Также сумма, которую Минфин планирует ежегодно направлять в ФНД в 100 раз превышает расходы на строительство в России больниц и в 300 раз — на стимулирование и модернизацию сельского хозяйства.

«Эти деньги предлагается выводить за рубеж, назад их возвращать не планируется. Точнее написано, что можно возвращать не более 400 млрд рублей в год на условиях коммерческой окупаемости и строгой возвратности. Таким образом ФНБ, а сегодня в нем накоплено порядка 19 трлн рублей, эти деньги рассматриваются как не российские», — возмутился экономист.

С точки зрения промышленности документ предусматривает отсутствие снижения налогов. При этом госинвестиции планируется строго ограничить. Что касается частных — в модернизацию предприятий, то стимулировать их не планируется, энергоносители и другое сырье дешеветь на внутреннем рынке не будут — они будут продаваться внутри России по ценам не ниже мировых. Также не рассматривается вопрос создания дополнительных рабочих мест.

«Меры поддержки промышленности, принятые в период начала пандемии будут сворачиваться, так написано в документе. И написано, что целевой темп развития экономики России это 3% в год. И тут же написано, что весь мир в ближайший год будет развиваться на 6,7% в год, потом развиваться темпом 4,4% в год. Россия должна 3% в год, то есть авторы документа полагают, что идеальный темп развития в полтора раза ниже. Так закладывается сознательное отставание и делается все, чтобы ускорения экономики, более быстрого развития промышленности не произошло», — сказал Бабкин.

По его мнению, денежно-кредитная политика Центробанка не имеет целью способствовать развитию реального сектора экономики. Вместо этого она нацелена на то, чтобы инфляция была в районе 4%. Как следствие, развития экономики России не происходит в нужном масштабе, потому что такая задача просто не ставится теми, кто формирует экономическую политику, уверен эксперт.

«Странно выглядит главный посыл документа, что деньги надо массово складывать в кубышку, причем эта кубышка расположена за границей. Наша экономика жива, она жаждет развития и условий для этого развития. Но экономическая политика, экономическая мысль, доминирующая она оторвана от нужд реального сектора. Она не видит необозримости снижать налоги, ключевую ставку, не видит необходимости обеспечивать длинные кредиты. И эта оторванность видна наглядно — мы всегда приглашаем на наши заседания представителей Минфина, Центробанка, но они не пришли», — сказал Бабкин.

Аналогичную позицию высказал председатель совета Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза. По его мнению, залогом экономического роста является поступление инвестиций.

«Что является основой для высокого экономического роста в стране. Все расчеты, а также опыт других стран показывает, что основой является объем инвестиций в основной капитал. Никаких других историй практически нет», — сказал член Генсовета «Партии Дела».

По его словам, есть много других факторов, которые влияют на экономической рост, но если нет высокой доли инвестиций, то экономического роста не случается. При этом последние 30 лет экономика России росла, отставая от общемирового показателя примерно в полтора раза.

«В чем основная проблема недостаточности инвестиций у нас в стране? Это очень высокий уровень изъятия государства из добавленной стоимости. Сегодня надо четко поставить простую и понятную, но эффективную задачу — снижение доли объема изъятия государства из ВВП. Ежегодно хотя бы на 1% и довести это до уровня не выше 30% ВВП. Вот тогда у нас в экономике появятся деньги, инвестиции и высокий экономический рост», — отметил Гамза.