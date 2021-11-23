Сеул, 23 ноября, 2021, 13:53 — ИА Регнум. Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» стремительно теряет популярность на сервисе Netflix. Об этом 23 ноября сообщает портал ComicBook.

Кадр из сериала «Игра в кальмара» Ли Джон-джэ ("Игра в кальмара")

Сейчас «Игра в кальмара» занимает десятое место в рейтинге популярности Netflix — это самый низкий результат за всё время с момента премьеры шоу. Первое место при этом перешло к приключенческому боевику «Красное уведомление».

Напомним, что «Игра в кальмара» рассказывает о жестокой игре, участники которой рискуют своими жизнями ради большого призового фонда. После премьеры шоу стало самым популярным сериалом платформы Netflix за всё время.