Анкара, 23 ноября, 2021, 13:53 — ИА Регнум. Досрочных выборов президента и парламента в Турции не будет, хотя к этому и призывает оппозиция. С таким заявлением турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выступил 23 ноября в парламенте.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

Оппозиция заявляет о необходимости досрочных выборов на фоне падения турецкой лиры. Эрдоган подчеркнул, что выборы пройдут в 2023 году, как это было запланировано.

«Мы выходили победителями на всех выборах без исключения», — сказал турецкий лидер.

С начала ноября турецкая национальная валюта подешевела относительно доллара США с 9,55 до 12,27 лир за доллар. В последние дни курс лиры стремительно снижался на фоне решения центробанка о снижении учётной ставки с 16 до 15%.

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