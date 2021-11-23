Севастополь, 23 ноября, 2021, 13:46 — ИА Регнум. В Севастополе подтверждено 322 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в пресс-службе правительства города 23 ноября. Накануне. 22 ноября, сообщалось о 334 новых заразившихся.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки выписано с выздоровлением после коронавируса сразу 644 человека — это ровно вдвое больше суточного числа новых заразившихся. Также за сутки скончались 12 севастопольце, младшему из которых было 25 лет, старшему — 85 лет.

Всего в Севастополе с начала пандемии подтверждено 47 014 человек случаев заражения коронавирусом, выздоровели 40 960 человек, 1 611 умерли.

Отметим, что, по данным на 22 ноября, за неделю в городе на 35% снизилось число госпитализаций с COVID-19.