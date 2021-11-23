За сутки в Ульяновской области умерли 15 пациентов с коронавирусом
Ульяновск, 23 ноября, 2021, 13:40 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжают регистрировать летальные исходы от ковида. Обновлённые сведения приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
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По информации на 23 ноября, жертвами пандемии стали ещё 15 ковидных больных. Последние пять суток число летальных исходов растёт: по итогам 18 ноября умерли девять человек, потом двое суток подряд регистрировали по 12 смертей, затем за сутки количество жертв достигло 14.
Всего с начала пандемии в Ульяновской области от осложнений, вызванных коронавирусом, умер 3271 человек.
Напомним, всего в лабораториях Ульяновской области сделано 1 468 486 тестов на коронавирус, в результате подтверждено 107 878 случаев заражения, из них выздоровели в настоящее время 98 575 человек (91,4%).
Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области в рамках тематической недели «Демография» специалисты принимают участие в форуме «Здоровые города России», а 24 ноября мобильный центр здоровья отправится в село Лесная Хмелевка Мелекесского района.