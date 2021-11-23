Ульяновск, 23 ноября, 2021, 13:40 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжают регистрировать летальные исходы от ковида. Обновлённые сведения приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в РФ: «Пандемия далеко не побеждена» — трансляция»

По информации на 23 ноября, жертвами пандемии стали ещё 15 ковидных больных. Последние пять суток число летальных исходов растёт: по итогам 18 ноября умерли девять человек, потом двое суток подряд регистрировали по 12 смертей, затем за сутки количество жертв достигло 14.

Всего с начала пандемии в Ульяновской области от осложнений, вызванных коронавирусом, умер 3271 человек.

Напомним, всего в лабораториях Ульяновской области сделано 1 468 486 тестов на коронавирус, в результате подтверждено 107 878 случаев заражения, из них выздоровели в настоящее время 98 575 человек (91,4%).

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области в рамках тематической недели «Демография» специалисты принимают участие в форуме «Здоровые города России», а 24 ноября мобильный центр здоровья отправится в село Лесная Хмелевка Мелекесского района.