Нью-Дели, , 13:33 — REGNUM Индия, вероятно, объявит о частичной продаже нефти из своих стратегических запасов, чтобы способствовать снижению мировых цен на этот энергоноситель. Об этом агентство Bloomberg сообщает со ссылкой на источники в индийском министерстве энергетики.

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Собеседники агентства не уточнили, объявит ли Индия о таком решении одна или вместе с США и другими странами. Заявление о продаже на рынке около 5 млн баррелей нефти ожидается 23 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее администрация президента СШАДжо Байдена предложила Южной Корее, Китаю, Индии и Японии высвободить часть их стратегических запасов нефти, чтобы цены на неё снизились. Министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури выразил сомнение в эффективности такого шага.

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