Сыктывкар, 23 ноября, 2021, 12:50 — ИА Регнум. Вакцинированные препаратом «Спутник V» переносят ковид легче, чем привитые другими вакцинами. Об этом в ходе видеообращения сообщила доцент кафедры терапии мединститута Сыктывкарского госуниверситета, практикующий терапевт Елена Ильиных.

Zdrav.nso.ru Вакцина «Спутник V»

«Очевидно легкое течение вакцинации мы видим только после вакцинации «Спутник V» и иногда после «Спутник Лайт». Люди, которые вакцинировались препаратами «КовиВак» и «ЭпивакКорона», к сожалению, если болеют, то часто болеют тяжело. В отношении дельта-штамма реально эффективным оказался только «Спутник V», — заявила она.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми после вакцинации заболели ковидом более восьми тысяч человек.