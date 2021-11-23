Иркутск, 23 ноября, 2021, 12:44 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области все более ухудшается. По состоянию на 23 ноября, число умерших пациентов в Приангарье достигло 6161 человека, причём 31 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже рекордные +603. Такого не было за всю историю пандемии.

Госпитализированы 5366 (-166 за сутки). В то же время за сутки от COVID-19 излечились 111 185 пациентов (+386).

Ещё 529 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+2 за сутки).

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