Красноярск, 23 ноября, 2021, 12:36 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае скончался 31 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом сообщили 23 ноября в федеральном оперштабе.

Cdc.gov Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в РФ: «Пандемия далеко не побеждена» — трансляция»

За весь период пандемии в Красноярском крае жертвами COVID-19 стали 7253 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 705 носителей коронавируса, за всё время — 147 671. Общее число выздоровевших в крае — 131 324 человека, в том числе за сутки коронавирус победили 698 красноярцев.