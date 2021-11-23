Москва, 23 ноября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский, объяснил коллегам из КПРФ, что дело в отношении коммуниста Валерия Рашкина имеет подоплеку, передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

«У нас есть понятие ЧМО — человек, мешающий обществу. Бывает, партии мешают, уже будут называть не ЧМО, а ПМО. Они этого не понимают: дело не в Рашкине и не в убитом лосе. Целая политическая структура 120 лет мешает», — отметил Жириновский.

По его убеждению, от КПРФ «все только отрицательное идет, разрушающее общество».

Вместе с тем лидер КПРФ Геннадий Зюганов уверен, что дело в отношении Рашкина — политическое.

Комиссия Госдумы по мандатным вопросам приняла решение вынести на рассмотрение нижней палаты парламента представления генпрокурора по «делу Рашкина».