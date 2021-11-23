Вашингтон, 23 ноября, 2021, 12:29 — ИА Регнум. Вашингтон будет стараться спровоцировать резкое обострение конфликта в Донбассе, чтобы использовать это против проекта «Северный поток — 2», которыймешает импоработить Европу экономически, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 23 ноября, комментируя заявления госсекретаря США Энтони Блинкена.

Gazprom.ru «Северный поток — 2»

Как сообщалось ранее, Блинкен рассказало введенииновыхсанкцийв отношении «Северного потока — 2», на этот раз — противдвух судов и одной компании, «имеющих отношение» к строительству газопровода.

« На мой взгляд, это не санкции, а некий фиговый листок. Администрация Байдена ещё раз обозначает свою негативную позицию по этому проекту, но вступать в реальную конфронтацию с Германией не собирается.

Видимо, не до конца понятен Вашингтону и возможный ответ России на ситуацию, если проект «Северный поток — 2» будет американцами действительно торпедирован. Два судна и одна компания, при том что германскую компанию, связанную с СП-2, Вашингтон подвергать санкциям не решился… Всё это вызывает улыбку.