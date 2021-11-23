США не хотят конфронтации с Германией по СП-2, но нас будут провоцировать
Вашингтон, 23 ноября, 2021, 12:29 — ИА Регнум. Вашингтон будет стараться спровоцировать резкое обострение конфликта в Донбассе, чтобы использовать это против проекта «Северный поток — 2», которыймешает импоработить Европу экономически, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 23 ноября, комментируя заявления госсекретаря США Энтони Блинкена.
Gazprom.ru
«Северный поток — 2»
Как сообщалось ранее, Блинкен рассказало введенииновыхсанкцийв отношении «Северного потока — 2», на этот раз — противдвух судов и одной компании, «имеющих отношение» к строительству газопровода.
«На мой взгляд, это не санкции, а некий фиговый листок. Администрация Байдена ещё раз обозначает свою негативную позицию по этому проекту, но вступать в реальную конфронтацию с Германией не собирается.
Видимо, не до конца понятен Вашингтону и возможный ответ России на ситуацию, если проект «Северный поток — 2» будет американцами действительно торпедирован. Два судна и одна компания, при том что германскую компанию, связанную с СП-2, Вашингтон подвергать санкциям не решился… Всё это вызывает улыбку.
Расслабляться, однако, нельзя: Вашингтон будет стараться всё же спровоцировать резкое обострение конфликта в Донбассе, чтобы и его употребить против проекта, мешающего их экономическому порабощению Европы. Вот за этим надо очень внимательно следить и на уловки врагов не поддаваться», — отметил Михаил Демурин.