Рим, 23 ноября, 2021, 12:28 — ИА Регнум. Американские компании Amazon и Apple должны будут заплатить штраф в размере €68,7 млн и €134,5 млн соответственно. Такое решение приняло итальянское надзорное антимонопольное ведомство Antitrust, сообщает 23 ноября портал finanza.com.

Mike Mozart Amazon

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Штрафные санкции на компании наложены за нарушение норм конкуренции. Камнем преткновения стало соглашение, заключенного 31 октября 2018 года.

Согласно положениям контракта, на итальянском сайте Amazon исключается ряд продавцов Apple, не авторизованных компанией. Отмечается, что подобные действия носят дискриминационный характер и нарушают права как продавцов, так и потребителей.

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Как сообщало ИА REGNUM, летом 2021 года Национальная комиссия Люксембурга по защите данных наложила штраф в размере €746 млн ($885 млн) на американскую компанию Amazon за нарушением правил по сбору, обработке и защите персональных данных. Штраф стал рекордным взысканием за нарушением этих правил.