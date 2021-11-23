Кызыл, 23 ноября, 2021, 12:18 — ИА Регнум. В Туве за прошедшие сутки зарегистрировано 67 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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Наибольший прирост зафиксирован в столице Кызыле, где выявлено 18 новых носителей. Диагноз также подтвердился у жителей Сут-Хольского (+14), Кызылского (+7), Барун-Хемчикского (+4) и других районов.

«Из 67 заболевших мужчин — 30, женщин — 37. По возрасту: детей до 17 лет — 26, от 18 до 49 лет — 24, от 50 до 64 лет — 9, старше 65 лет — 8», — отметили в минздраве.

Таким образом, по данным портала «Стопкоронавирус», общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 30 184. Из них к настоящему времени выздоровели 26 284 человека, в том числе 61 за последние сутки.