Иркутск, 23 ноября, 2021, 12:10 — ИА Регнум. Минздрав Иркутской области объявил аукцион, в рамках которого планирует приобрести 1 070 000 таблеток лекарства от коронавируса «Фавипиравир» по цене 51,78 рубля за штуку. Итоги тендера подведут 1 декабря 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

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Начальная цена закупки — 55 404 600 рублей. Источник финансирования — бюджет Иркутской области.

Напомним, ранее минздрав Кубани приобрел 1 583 400 таблеток препарата «Коронавир» («Фавипиравир») у компании «Р-Фарм» олигарха Алексея Репика, которая является одним из главных бенефициаров пандемии, а также одним из крупнейших производителей вакцины «Спутник V». Цена контракта составила почти 111 млн рублей. Стоимость одной таблетки вышла около 70 рублей. Ранее департамент здравоохранения Ивановской области объявил тендер на покупку этого же препарата, но уже за 61,67 рубля за таблетку.

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Ещё в 2020 году российские фармацевтические компании заявили о выпуске трёх препаратов, которые носят международное название «Фавипиравир»: «Коронавир», «Арепливир» и «Авифавир». Почти сразу возник скандал — стоимость таблеток была довольно высокой. В эту ситуацию пришлось вмешаться властям и установить предельную отпускную цену.

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