Москва, 23 ноября, 2021, 11:52 — ИА Регнум. Сторонники законопроекта о запрете упоминать в СМИ национальность преступников не хотят испытывать стыд, но ведь это одно из главных качеств, которое делает человека человеком, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 23 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Как сообщалось ранее, парламентЧечнивнес в Госдуму законопроект, запрещающий указывать в СМИ национальность преступника. Установление запрета обусловлено необходимостью сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира на территории России, полагают авторы.

« Почему, интересно, СМИ должно быть запрещено упоминать национальность преступников? Мне, русскому человеку, важно знать как то, насколько мой народ ещё способен рождать героев, так и то, насколько в нём много тёмного и низкого. И с этим темным и низким мы, русские, будем бороться. А чтобы эта борьба была более настойчивой и последовательной, нам необходимо испытывать чувство стыда. Точно так же — и другим народам. Сторонники законопроекта о запрете упоминать в СМИ национальность преступников хотят избавиться от этой необходимости, не хотят испытывать стыд. Но ведь это одно из главных качеств, которое делает человека человеком!

Аргументация авторов законопроекта поразительна. По ней получается, что наша многонациональная и многоконфессиональная страна живёт не на прочном фундаменте, а на пороховой бочке. Ведь только в этом случае, как они говорят, «каждое необдуманно и неосторожно сказанное слово может стать детонатором социального взрыва». Нет, мы не на пороховой бочке живём, хотя и угрозы понимаем. И одна из этих угроз — это этническая преступность. В докладе МВД о состоянии преступности за январь-август 2021 года отмечается, что за прошедшие восемь месяцев мигранты совершили в России на 6 процентов больше преступлений, чем за аналогичный период 2020 года. Может быть, как раз эту правду хотят скрыть сторонники законопроекта, о котором мы ведём речь?

И будьте уверены, со временем нам скажут, что не надо упоминать в СМИ национальность героев. Скажем, для того чтобы другим народам не комплексовать, чтобы им не было завидно. Так нас быстрее лишат национального чувства, сделают усреднёнными человеческими особями.