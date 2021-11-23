Мадрид, 23 ноября, 2021, 11:49 — ИА Регнум. Государственное метеорологическое агентство Испании (Aemet) объявило состояние погодной тревоги для 12 населенных пунктов. Об этом пишет агентство EFE.

Iho.hu Снегопад

Половина из населённых пунктов находится на оранжевом уровне («высокий риск») из-за дождя, ветра и снегопада, уровень выпадения которого может достигать 25 сантиметров.

Отмечается, что Арагон, Кастилья-и-Леон, Кастилия-Ла-Манча, Каталония, Ла-Риоха и Валенсия находятся под оранжевым предупреждением («высокий риск»), а в Астурии, на Балеарских островах, в Кантабрии, Галисии, Мадриде и Наварре на 23 ноября действует жёлтое предупреждение («средний риск»).