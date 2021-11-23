Нью-Дели, 23 ноября, 2021, 11:42 — ИА Регнум. Детали сделки по лицензионному производству автоматов Калашникова АК-203 в индийском штате Уттар-Прадеш согласованы российской и индийской сторонами, сообщает 23 ноября газета The Economic Times со ссылкой на источники.

Kalashnikov.com Цех концерна «Калашников»

Собеседники издания рассказали, что финальное соглашение о сделке стоимостью до $700 млн Москва и Нью-Дели могут подписать в декабре. Предполагается, что индийский завод за десять лет изготовит более 600 тыс. автоматов AK-203 для вооружённых сил.

Россия поставит первые 70 тыс. автоматов в течение двух лет и восьми месяцев. Выпускать их в Индии начнут в начале 2022 года на совместном предприятии Indo-Russian Rifles Private Limited.

Издание отмечает, что концерн «Калашников» владеет 42% акций предприятия, ещё 50,5% акций принадлежат индийским фирмам, а 7,5% — «Рособоронэкспорту».

Ожидается, что 23 ноября совет по оборонным закупкам окончательно утвердит решение о заключении сделки. Руководить заседанием совета будет министр обороны Индии Раджнатх Сингх. Договор сделает Индию первой страной, выпускающей автоматы Калашникова серии «200».

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