Москва, 23 ноября, 2021, 11:31 — ИА Регнум. В России спрос на жилье до сих пор остается выше предложения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября заявила заведующая кафедрой менеджмента недвижимости факультета рыночных технологий института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елена Иванкина.

AlexanderStein Ипотека

«В 2020—2021 годы рынок российского ипотечного кредитования существенно изменился, — сказала Иванкина. — В 2020 году в РФ предложили программу льготной ипотеки со ставкой 6,5% и лимитом кредита 6 млн рублей, а для Москвы и Санкт-Петербурга — 12 млн рублей. В то же время снижение ключевой ставки привело к понижению ставок по депозитам ниже доходности сдачи жилья в аренду, и инвесторы перенесли свое внимание с депозитов на жилье».

Как пояснила Иванкина, в совокупности эти факторы определили рост спроса на ипотеку.

«Объем выданных ипотечных кредитов за прошлый год превысил 10 трлн рублей, или 10% ВВП, — констатировала она. — Но в течение 2021 года Центробанк РФ повышал ключевую ставку, в результате чего выросли ставки по депозитам и ипотеке. Изменились условия льготной ипотеки: ставка выросла до 7%, а лимит кредита снизился до 3 млн руб. Естественным результатом стало снижение спроса на ипотеку и рост средних ставок (аналитики ожидают рост до 9−10%). При сохранении тенденций сентября-октября 2021 года, можно ждать некоторого снижения спроса на ипотеку при одновременном росте ее объема».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в России до конца I квартала 2022 года не случится серьезных ценовых колебаний на рынке жилья.