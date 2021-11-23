Варшава, , 11:31 — REGNUM Семь лет и десять месяцев лишения свободы и 15 лет запрета на вождение автомобиля — такой приговор вынес Окружной суд в Варшаве водителю, который в октябре 2019 года на пешеходном переходе сбил насмерть 33-летнего мужчину. ДТП произошло в польской столице на улице Сократа и вызвало широкий общественный резонанс в республике. Об этом 23 ноября сообщает Polskie Radio.

Суд Lawfirmwinstonsalem.com

Суд решил, что Кристиан О., превышая скорость, нарушил правила безопасности при движении. Приговор зачитала судья Мажена Томчик-Земба: «Превышая на 84 км/ч скорость, допускаемую в этом районе 50 км/ч, то есть передвигаясь со скоростью 134 км/ч, не соблюдая особенной осторожности при приближении к пешеходному переходу, неумышленно стал причиной аварии, сбил мужчину, который получил многочисленные травмы и умер на месте происшествия».

Судья отметила, что водитель также подверг смертельной опасности жену погибшего и его 3-летнего сына, которые также находились на пешеходном переходе. По мнению экспертов, Кристиан О. мчался на автомобиле BMW, техническое состояние которого не позволяло ему выезжать на дорогу.

Данное ДТП вызвало в Польше резонанс, вследствие чего польское правительство ужесточило правила дорожного движения, которые вступили в силу 1 июля 2020 года.