Москва, 23 ноября, 2021, 11:29 — ИА Регнум. В настоящее время в РФ торговые центры еще не исчерпали свой потенциал для развития. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября заявила доцент кафедры маркетинга и рекламы института отраслевого менеджмента РАНХиГС Юлия Сяглова.

Торговый центр

«Что касается торговых центров, то этот рынок пока еще не полностью насыщен, и ему есть, куда расти, — сказала Сяглова. — Если торговый центр грамотно подходит к управлению клиентским опытом, выстраивает маршруты покупки или карту клиента, учитывает аспекты эмоциональной вовлеченности, создает специальные креативные зоны (в которых, например, можно сразу съесть или приготовить купленные продукты питания, поработать или провести время с друзьями), а также предлагает уникальный ассортимент, то это вовлекает клиента в процесс покупки в режиме офлайн».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что торговые центры в России сохранятся, но в них появится больше виртуального и выставочного, развлекательного пространства.