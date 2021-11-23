Екатеринбург, 23 ноября, 2021, 11:23 — ИА Регнум. Житель города Волчанска Свердловской области получил реальный срок за поджог собственного дома. Во время пожара пострадали четыре человека. Один из них погиб, сообщили в пресс-службе областного СКР.

Prokuror-kaluga.ru В суде

Следствие установило, что осенью 2020 года горожанин на почве ссоры разлил горючую жидкость в доме. После этого мужчина поджег ее с помощью горящей бересты. В доме находились четыре человека. Все они получили ожоги и отправление продуктами горения, в том числе пострадал и сам поджигатель.

После происшествия 11-летнего ребенка на вертолете доставили в больницу Екатеринбурга, отметил руководитель пресс-службы ГУ МВД России Валерий Горелых. Он добавил, что мужчина пытался потушить огонь с помощью снега. Однако сделать этого не удалось. Во время пожара погибла жена поджигателя.

Мужчине инкриминировали убийство с особой жестокостью, причинение вреда здоровью, покушение на убийство и уничтожение имущества. Суд приговорил свердловчанина к 12 годам лишения свободы отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на полтора года.