Челябинск, 23 ноября, 2021, 11:09 — ИА Регнум. В Челябинской области количество больных COVID-19 опустилось ниже отметки 18 тыс. человек. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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На утро 23 ноября их насчитывалось 17 831 граждан. За последние сутки по выздоровлению были выписаны 804 пациента, а ещё 30 скончались от ковида.

Как сообщало ИА REGNUM, всего на Южном Урале подтвердили уже 124 046 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 99 975 пациентов.