Багдад, 23 ноября, 2021, 10:59 — ИА Регнум. К 2027 году власти Ирака собираются перестать сжигать попутный газ на нефтяных месторождениях на своей территории. Об этом 23 ноября заявил глава технического управления иракского министерства нефти Али Хаммуд, его слова приводит местный новостной портал Shafaq News.

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«Иракские власти оптимистично настроены относительно прекращения сжигания попутного газа в 2026—2027 годах», — сказал он.

Также Хаммуд уточнил, что на данный момент на нефтяных месторождениях страны сжигают «около 45% от общего объема добычи газа в стране».

Отметим, ранее министр нефти Ирака Ихсан Абдель Джабер заявил, что страна в 2024 году перестанет сжигать попутный природный газ на трех своих наиболее крупных месторождениях нефти.