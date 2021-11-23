Варшава, 23 ноября, 2021, 10:56 — ИА Регнум. В президентском дворце в Варшаве 23 ноября состоялась церемония вручения активистам премии президента Польской Республики «Для общего блага». В торжественном мероприятии, которое проходит уже в шестой раз, принял участие президент Польши Анджей Дуда вместе с супругой Агатой Корнхаузер-Дудой. Об этом передает пресс-служба польского лидера.

Fakt.pl Анджей Дуда

Премия «Для общего блага» присуждается как отдельным активистам, так и неправительственным организациям и социальным проектам, которые «способствуют созданию и укреплению гражданского общества».

В этом году лауреатами премии стали педагог из Люблина Кшиштоф Становский, Ассоциация помощи инвалидам SPES, а также Объединение хосписов имени св. Камиля.

«Помощь человеку или поддержка определенных идей и их продвижения является очень нужной. Существует много областей, в которых благодаря конкретной деятельности можно строить то, что мы называем зрелым обществом, некоторые говорят — гражданское общество», — сказал президент Дуда во время своего выступления на мероприятии .

Премия «Для общего блага» присуждается в трех номинациях: «Человек-лидер», «Предприятие, проект» и «Организация». Премия была учреждена президентом Польши Анджеем Дудой в 2016 году, присуждается ежегодно.