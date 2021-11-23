Темпы вакцинации от COVID-19 «проседают» в пяти муниципалитетах Приамурья
Благовещенск, 23 ноября, 2021, 11:00 — ИА Регнум. В Амурской области обсудили способы вовлечения жителей региона в прививочную кампанию. Особый акцент намерены сделать на вакцинации от коронавируса амурчан старше 60 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября в пресс-службе правительства региона. Поручение вовлекать в этот процесс людей этой возрастной категории дал глава региона Василий Орлов.
Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в РФ: «Пандемия далеко не побеждена» — трансляция»
Читайте также: Непривитая жительница Приамурья не смогла оспорить отстранение от работы
От коронавируса привиты 58,9% взрослых жителей региона. Низкие темпы вакцинации в Благовещенске, Константиновском, Тамбовском, Архаринском, Мазановском районах. Более 80% привито в Шимановском и Белогорском районах. В Селемджинском районе план выполнен на 100%.
В правительстве региона констатировали, что темпы вакцинации в регионе растут. Ежедневно прививки от COVID-19 делают более 6 тыс. человек.
Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье воспитательницу детского сада отправили в отпуск без сохранения заработной платы из-за отсутствия прививки от COVID-19. Женщина пыталась опротестовать это решение через суд, но не смогла.