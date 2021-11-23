Благовещенск, 23 ноября, 2021, 11:00 — ИА Регнум. В Амурской области обсудили способы вовлечения жителей региона в прививочную кампанию. Особый акцент намерены сделать на вакцинации от коронавируса амурчан старше 60 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября в пресс-службе правительства региона. Поручение вовлекать в этот процесс людей этой возрастной категории дал глава региона Василий Орлов.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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«Нужно изучить опыт других регионов в данном направлении. Мы открываем мобильные пункты повсеместно, в том числе выездная бригада начала работать в Пенсионном фонде — это хорошо, но данных мер недостаточно. Нужны дополнительные способы мотивации жителей области старше 60 лет. Напомню, именно в этой возрастной группе наиболее высокие риски по смертности от COVID-19», — отметил губернатор.

От коронавируса привиты 58,9% взрослых жителей региона. Низкие темпы вакцинации в Благовещенске, Константиновском, Тамбовском, Архаринском, Мазановском районах. Более 80% привито в Шимановском и Белогорском районах. В Селемджинском районе план выполнен на 100%.

В правительстве региона констатировали, что темпы вакцинации в регионе растут. Ежедневно прививки от COVID-19 делают более 6 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье воспитательницу детского сада отправили в отпуск без сохранения заработной платы из-за отсутствия прививки от COVID-19. Женщина пыталась опротестовать это решение через суд, но не смогла.