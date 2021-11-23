Ставрополь, 23 ноября, 2021, 10:33 — ИА Регнум. В Ставропольском крае вновь более чем на полтысячи человек увеличилось число заразившихся коронавирусом. За прошедшие сутки были подтверждены тесты на наличие новой инфекции у 530 жителей региона. Общее число носителей коронавируса достигло в крае 109 310 человек, сообщил 23 ноября в своем Instagram губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За прошедшие сутки также зафиксировано 34 летальных исхода от осложнений после заражения опасной инфекцией. Общее число скончавшихся от COVID-19 на Ставрополье достигло 4956 человек.

Справились с болезнью за все время 82 887 жителей края, в том числе 164 из них — выписались из-под медицинского наблюдения за предыдущий день.

Число привившихся от COVID-19 в Ставропольском крае составило, по данным на 22 ноября, 993 087 человек.