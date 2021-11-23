Москва, 23 ноября, 2021, 10:27 — ИА Регнум. Пункты сбора электрической техники, которая вышла из строя, откроются в Москве. Об этом 23 ноября сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

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Как рассказал вице-мэр столицы Владимир Ефимов, инвестор займётся сбором и обработкой вышедшего из строя электронного и электрического оборудования, которое в дальнейшем будет утилизировано. Проект реализуют в виде государственно-частного партнёрства (ГЧП).

«Извещение о реализации проекта ГЧП опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов: здесь в течение 45 дней можно ознакомиться с условиями концессии», — пояснил заммэра.

Помимо электроники, компания будет собирать пластик и опасные вещества. При этом городские объекты оборудуют под пункты сбора такого мусора.