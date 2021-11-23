Владивосток, 23 ноября, 2021, 10:25 — ИА Регнум. Комитет по социальной политике и защите прав граждан Законодательного собрания Приморья 22 ноября рассмотрел и поддержал большинством голосов поступивший из Госдумы законопроект о введении с 1 февраля 2022 года системы QR-кодов для посещения общественных мест, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Полегенько ИА REGNUM QR-код

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Решение об этом опубликовано за подписью председателя комитета Игоря Чемериса:

«Рекомендовать Законодательному собранию принять указанный законопроект», — написано в одном из пунктов решения комитета.

Заседание краевых депутатов состоится 24 ноября, определен и регламент по обсуждению законопроекта — десять минут, включая доклад в три минуты.

Как сообщало ИА REGNUM, пакет правительственных законопроектов о введении QR-кодов на транспорте, в магазинах и в общественных местах, которые призваны принудить граждан к вакцинации от COVID-19, вызвал широкий общественный резонанс.

В регионах начались митинги противников принудительной вакцинации. Госдума направила инициативы для обсуждения в регионы — субъекты РФ должны определить свою позицию до 15 декабря.

На Камчатке с 23 ноября пассажиры, которые не могут предъявить QR-код или другие документы о вакцинации — справки о медотводе, недавно перенесённой болезни, больше не смогут воспользоваться услугами авиационного или автобусного транспорта, курсирующего внутри региона.