Петропавловск-Камчатский, , 10:18 — REGNUM В Камчатском крае начали работать комиссии по выдаче справок о наличии антител к COVID-19, которые дублируют QR-коды, сообщили в краевом минздраве.

QR-код ИА REGNUM

«В Камчатском крае начали работать комиссии по выдаче справок о наличии антител к COVID-19. Этот документ позволит человеку пользоваться всеми благами, которые дает QR-код», — сообщили в минздраве.

Отмечается, что данные документы будут действительны только на территории региона.

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Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке с 23 ноября пассажиры, которые не могут предъявить QR-код или другие документы о вакцинации — справки о медотводе, недавно перенесённой болезни, больше не смогут воспользоваться услугами регионального авиационного или автобусного транспорта.