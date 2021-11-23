Петропавловск-Камчатский, 23 ноября, 2021, 10:18 — ИА Регнум. В Камчатском крае начали работать комиссии по выдаче справок о наличии антител к COVID-19, которые дублируют QR-коды, сообщили в краевом минздраве.

ИА REGNUM QR-код

«В Камчатском крае начали работать комиссии по выдаче справок о наличии антител к COVID-19. Этот документ позволит человеку пользоваться всеми благами, которые дает QR-код», — сообщили в минздраве.

Отмечается, что данные документы будут действительны только на территории региона.

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Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке с 23 ноября пассажиры, которые не могут предъявить QR-код или другие документы о вакцинации — справки о медотводе, недавно перенесённой болезни, больше не смогут воспользоваться услугами регионального авиационного или автобусного транспорта.