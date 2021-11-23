Вашингтон, 23 ноября, 2021, 10:01 — ИА Регнум. Во вторник, 23 ноября, поступит на счета украинского правительства новый транш Международного валютного фонда (МВФ). Об этом 23 ноября сообщил заместитель исполнительного директора МВФ от Украины Владислав Рашкован на своей странице в социальной сети Facebook.

МВФ

«Второй транш программы в размере около $700 млн уже во вторник будет на счетах украинского правительства», — написал в своем сообщении Рашкован.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что очередной транш Международного валютного фонда (МВФ), размер которого составляет около $700 млн, будет использован правительством Украины для поддержания финансовой системы и борьбы с COVID-19.