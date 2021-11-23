* запрещённая в России организация

Кабул, 23 ноября, 2021, 11:35 — ИА Регнум. *Талибан — (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Steve Evans В парандже

Согласно распоряжению, которое представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) распространили 21 ноября, женщины больше не могут появляться в телепередачах и сериалах. Министерство поощрения добродетели и предотвращения порока также приказало афганским частным телеканалам не транслировать ничего, противоречащего исламским законам, а ведущие-женщины должны сниматься в хиджабе.

В Афганистане действует более 20 национальных и местных частных телеканалов, которые транслируют не только новости и политические программы, но и дублированные фильмы и сериалы, в основном с хинди и турецкого языка.

В прошлом изображения женщин, которые носили более открытую одежду, подвергались цензуре или размывались на афганском телевидении.

Бывший министр информации и культуры Касем Вафаизаде заявил в интервью Би-би-си: «В предыдущий период «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был монолитным обществом… Вчера были изданы инструкции министерства внутренних дел, а в будущем могут быть задействованы и другие силовые структуры».

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Директива, по его словам, «носит очень общий характер и имеет широкий спектр толкований, которые могут серьезно затруднить свободу выражения мнений в СМИ».«В статье 1 говорится о запрещении любого фильма, который противоречит афганским принципам и ценностям, — но каковы афганские принципы и ценности?» По его словам, опираясь на этот материал, можно запретить любой зарубежный фильм.

Джавад Моджаддеди, член Союза журналистов Афганистана, который присутствовал на встрече официальных лиц «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с представителями СМИ в воскресенье (21 ноября), сказал Би-би-си, что, если положения директивы будут выполняться, телеканалы столкнутся с нехваткой контента. По его словам, большинство «частных телеканалов финансируются за счет рекламы».

Телеведущая Шугуфа Данеш также отреагировала на действия Т"алибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в своем твите, иронически сказав: «СМИ обязаны публиковать материалы в соответствии со вкусами нашего руководства».

Другой пользователь Twitter, Зармина Кокер, написала: «Почему и на каком основании???»

Продолжая обсуждение переговоров в Дохе с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), она сказала: «Это — изменения в талибах (организация, деятельность которой запрещена в РФ)? Я не вижу никаких изменений».

В ответ на директиву талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заместитель директора отдела прав женщин «Хьюман Райтс Вотч» Хейдар Барр написала:

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который обещал не нарушать жизнь женщин и девочек, теперь отказывается от этого. … Они ополчились против вымышленных женщин (женщин в сериалах и передачах)».

«Репортеры без границ» также написали в Твиттере:

«Хотя талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляют в своей пропаганде, что некоторые женщины-журналистки могут вернуться к работе, на практике они не позволяют женщинам работать без соблюдения правил. В новом постановлении, помимо удаления изображения женщин, женщинам-репортерам навязывают хиджаб».

Заки Дарьяби, журналист и главный редактор ежедневной газеты Al-Ettelaat-e-Ruz, написал:

«Если представить себе выполнение новой директивы для СМИ, репортер — хромой человек с густой бородой, который начинает свой доклад с нескольких арабских слов и заканчивает восхвалением Исламского Эмирата».

Афганистан

Но другой пользователь написал в ответ Дарьяби:

«При предыдущем правительстве также было много ограничений для СМИ, но ни одно из них не было реализовано в то время в практическом аспекте».

До этой директивы, уже через день после прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) содержание отечественных телевизионных передач начало меняться, а развлекательные и музыкальные программы постепенно заменялись религиозными программами и политическими и социальными дебатами.

Женщинам-журналистам и ведущим было запрещено появляться в местных государственных аудио‑ и видео СМИ во всех провинциях Афганистана, а их присутствие на частном телевидении было серьезно ограничено.

Многие женщины-репортеры говорят, что опасаются за свою жизнь. Десятки телеведущих и тележурналистов покинули Афганистан после захвата власти талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).