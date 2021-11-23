Москва, 23 ноября 2021, 19:17 — REGNUM Служащие народных милиций сильно мотивированы на защиту республик. Об этом 23 ноября корреспонденту ИА REGNUM заявил луганский публицист, военнослужащий Народной милиции Егор Митин.

Народная милиция ЛНР
Народная милиция ЛНР
Glava-lnr.info

«Что касается качества личного состава, я все-таки думаю, что у нас оно выше», — заявил военнослужащий.

«Кто бы там что ни говорил, но я вижу людей на позициях. Подавляющее большинство преданных, убежденных и мотивированных», — отметил публицист.

«С вооружением и оснащением действительно всё не просто. Тут перевес у противника», — признал собеседник агентства.

«Ночная оптика и тепловизоры у нас, конечно, в дефиците. Тема с БПЛА вообще в зачаточном, любительском состоянии» — заключил Митин.

Напомним, что по оценкам военнослужащих народной милиции, ВСУ обладают многократным превосходством в артиллерии, технике и живой силе, а также имеют качественный перевес в воздухе благодаря закупкам турецких БПЛА.