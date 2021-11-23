Москва, 23 ноября, 2021, 19:17 — ИА Регнум. Служащие народных милиций сильно мотивированы на защиту республик. Об этом 23 ноября корреспонденту ИА REGNUM заявил луганский публицист, военнослужащий Народной милиции Егор Митин.

Glava-lnr.info Народная милиция ЛНР

«Что касается качества личного состава, я все-таки думаю, что у нас оно выше», — заявил военнослужащий.

«Кто бы там что ни говорил, но я вижу людей на позициях. Подавляющее большинство преданных, убежденных и мотивированных», — отметил публицист.

«С вооружением и оснащением действительно всё не просто. Тут перевес у противника», — признал собеседник агентства.

«Ночная оптика и тепловизоры у нас, конечно, в дефиците. Тема с БПЛА вообще в зачаточном, любительском состоянии», — заключил Митин.

Напомним, что по оценкам военнослужащих народной милиции, ВСУ обладают многократным превосходством в артиллерии, технике и живой силе, а также имеют качественный перевес в воздухе благодаря закупкам турецких БПЛА.