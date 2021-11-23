Челябинск, 23 ноября, 2021, 09:42 — ИА Регнум. В Челябинской области 22 ноября обнаружили ещё 632 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

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С начала пандемии в регионе выявили уже 124 046 случаев COVID-19. Из них исцелились 99 975 пациентов.

Больных COVID-19 насчитывается 17 831 человек. Скончались от этого заболевания ещё 30 граждан.