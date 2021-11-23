Вашингтон, 23 ноября, 2021, 09:22 — ИА Регнум. Сообщения СМИ о планах властей США отправить на Украину американских военных советников и оружие не стала комментировать 23 ноября в ходе брифинга официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

(сс) The White House Джен Псаки

«Мне нечего вам проанонсировать на этот счет», — заявила она в ответ на соответствующий вопрос.

При этом ранее телекомпания CNN сообщила, что Вашингтон может рассмотреть вопрос об отправке на Украину американских военных советников и оружия, и в том числе противотанковых и зенитных ракетных комплексов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что никакой информации о запланированной встрече либо переговорах лидера США Джозефа Байдена с лидером РФ Владимиром Путиныму Белого дома нет.