Москва, , 08:30 — REGNUM В Российском экспортном центре (РЭЦ) обнародованы итоги рассмотрения заявок на выставление продукции российских компаний в постоянно действующих демонстрационно-дегустационных павильонах в Китае, ОАЭ, Вьетнаме и Египте. Работа ведётся в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Как сообщает сайт РЭЦ, одобрение получили все 12 заявок, в том числе, по четыре — в Китай и ОАЭ и по две во Вьетнам и Египет.

«Компании, заявки которых мы рассмотрели на тринадцатом заседании, являются как опытными экспортерами, так и только начинающими свой путь. Многие поставляют в страны ближнего зарубежья, но также есть и интересные кейсы — например, ООО «Тэсти Фуд» осуществляет поставки в Новую Зеландию.

Дегустационные павильоны будут полезны отечественным компаниям вне зависимости от их экспортного опыта. Они позволят производителям заявить о себе на новых рынках или закрепиться на уже освоенных, показав свою лучшую продукцию зарубежным потребителям и потенциальным партнерам. Наша главная цель — создать условия для эффективных и комфортных бизнес-коммуникации и маркетингового продвижения с упором на созданную РЭЦ инфраструктуру присутствия наших производителей за рубежом», — пояснил вице-президент АО «РЭЦ» Алексей Солодов.

Известно, что в дегустационных павильонах РЭЦ будет представлена продукция следующих компаний:

ООО «ПКФ «Маяк» — производитель круп и бобовых из Ростовской области. Компания представит крупы, муку и растительные фарши в павильонах в Египте, ОАЭ и Китае;

ООО «КФ АМТА» — бурятская кондитерская фабрика, которая отправит в Китай конфеты, вафли и грильяж;

ООО «Тэсти Фуд» — производитель и дистрибьютер сухарно-бараночной и кондитерской продукции. Компания разместит кондитерские изделия в павильоне в Дубае, ОАЭ;

ООО «Юникорн» — производитель попкорна с натуральными составами под брендом Holy Corn, который будет представлен в павильоне в Шанхае, Китай;

ООО «Торговый дом «Останкинский завод бараночных изделий» — производитель сушечно-бараночной продукции, который направит хлебобулочные и мучные кондитерские изделия во все чеиыпе павильона;

ООО «Фрэш энд Снэк Компани» — производитель снековой продукции. Компания представит джерки (сушеное мясо) в павильонах во Вьетнаме и ОАЭ.

Напомним, АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ, входит в ВЭБ. РФ) — государственный институт поддержки несырьевого экспорта, консолидирующий группу компаний, предоставляющих российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки.

В Группу РЭЦ интегрированы Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (АО «ЭКСАР»), АО РОСЭКСИМБАНК и АНО «Школа экспорта», что в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» позволяет обеспечить наличие продуктового предложения, удовлетворяющего потребности экспортеров различного профиля, находящихся на различных этапах экспортного цикла — от идеи до обеспечения получения оплаты за поставленные на экспорт товары и услуги.

РЭЦ реализует программу по созданию постоянно действующих дегустационно-демонстрационных павильонов российских продуктов питания в иностранных государствах. Список мест размещения постоянно действующих демонстрационно-дегустационных павильонов продукции АПК: Китайская Народная Республика, (Шанхай); Объединенные Арабские Эмираты, (Дубай); Социалистическая Республика Вьетнам, (Хошимин); Арабская Республика (Египет), Каир (Новый Каир).

Основные преимущества для российских компаний при размещении продукции в павильонах: бесплатная инфраструктура павильонов (площади, оборудование, содержание павильона, стендов и иного оборудования); продвижение и маркетинговая поддержка павильонов со стороны РЭЦ; поиск потенциальных покупателей продукции со стороны РЭЦ; помощь в проведении промо-акций со стороны РЭЦ в рамках павильона.