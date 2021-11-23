Улан-Удэ, 23 ноября, 2021, 08:24 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано 233 новых случая заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 191 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 68 159, из которых 47% приходится на жителей Улан-Удэ. Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 60 642 человека, в том числе 231 за последние сутки.