Турочакский район, Алтай, 23 ноября, 2021, 08:12 — ИА Регнум. В Республике Алтай за минувшие сутки зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, наибольший прирост зафиксирован в Майминском и Турочакском районах, где выявили по 9 новых носителей.

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Диагноз также подтвердился у жителей Горно-Алтайска (+6), Онгудайского (+4), Кош-Агачского (+2), Улаганского (+2) и Усть-Канского (+1) районов. Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии в регионе достигло 24 116.

«Число выздоровевших пациентов: за отчетные сутки — 70, за весь период — 21 453. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки — 857, за весь период — 326 389», — добавили в оперштабе.