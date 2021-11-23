Москва, 23 ноября, 2021, 07:31 — ИА Регнум. Стоимость контракта, заключённого между компанией Indo-Russian Rifles Private Limited и Минобороны Индии, составила почти $590 млн (44,2 млрд рублей), сообщает 23 ноября РБК со ссылкой на осведомлённые источники.

Автомат АК-203

Indo-Russian Rifles Private Limited — совместное предприятие, контрольный пакет акций в ней (50,5%) принадлежит индийской Ordnance Factory Board, 42% — у концерна «Калашников» и 7,5% — у «Рособоронэкспорта» (входит в «Ростех»).

По этому контракту российская сторона разместит в производство 680 тыс. автоматов Калашникова АК-203 для ВС Индии. Оплата будет осуществляться в рупиях, как и в других случаях, когда поставщик зарегистрирован на территории Индии. Производство автоматов начнётся в первом квартале 2022 года, в настоящее время стороны готовятся подписать финальный контракт.

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