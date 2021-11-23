Владивосток, 23 ноября, 2021, 07:38 — ИА Регнум. Во Владивостоке в связи с карантином по COVID-19 закрыты несколько групп в детских садах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября в пресс-службе городской мэрии.

ИА REGNUM Карантин

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Так, не работают девять групп в восьми садах, 22 класса в 17 школах переведены на дистанционное обучение.

В столице Приморья работают 33 прививочных кабинета.

Как сообщало ИА REGNUM, на 23 ноября всего привились от COVID-19 739 256 приморцев, завершили курс вакцинации 464 003 из них. За сутки вакцинировались 11 547 человек.