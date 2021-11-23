Москва, , 03:24 — REGNUM Компания Discord рассматривает юридические последствия включения в закон «о приземлении», заявил представитель компании Питер Дэй.

Discord Gage Skidmore

«Мы продолжаем оценивать юридические требования для работы в России», — цитирует его ТАСС.

Другие детали относительно деятельности компании в России Дэй рассказать затруднился.

Ранее Роскомнадзор опубликовал список зарубежных ИТ-компаний, которые обязаны с 1 января 2022 года открыть свои правительства в России. В этот перечень попали Google, Apple, Twitter, Meta, Telegram, TikTok, Zoom, Twitch, Discord и другие.