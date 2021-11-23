Москва, 23 ноября, 2021, 03:17 — ИА Регнум. В октябре-ноябре 2021 года три компании из дивизиона «Яндекса» получили пять предостережений о недопустимости нарушения трудовых прав работников. Большая часть нарушений касалась порядка назначения пособий по временной нетрудоспособности, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на ФГИС «Единый реестр проверок».

Иван Шилов ИА REGNUM «Яндекс»

Получателями предостережений стали ООО «Яндекс.Еда», «Яндекс.Маркет», «Яндекс.Лавка».

Так в Государственную инспекцию труда в городе Москве поступило обращение работника ООО «Яндекс.Еда», содержащее сведения о нарушении его трудовых прав в части «нарушения порядка назначения пособия по временной нетрудоспособности», а также нарушения порядка учёта и предоставления в Фонд соцстраха сведений, которые нужны для назначения и выплаты страховщиком соответствующих видов пособия. Жаловался работник и на непроизведение с ним «окончательного расчета при увольнении в соответствии со статьей 140 ТК РФ».

Схожая картина наблюдалась и в других компаниях — претензии касались нарушения «порядка назначения пособия по временной нетрудоспособности» и передачи данных в фонд для его назначения. Помимо этого, в «Яндекс.Лавке» по жалобе работника проверяли нарушение «порядка заключения трудового договора». Компания получила предостережение.

Напомним, дивизион «Яндекса» состоит из нескольких десятков компаний, которые корнями уходят в офшоры. Чаще всего в Нидерланды. Конечным бенефициаром актива, который с подачи Минкомсвязи РФ включён в список системообразующих для России, является владелец мальтийского паспорта и олигарх из списка Forbes Аркадий Волож.

Читайте также: Следы ведут в офшоры — миллиарды «Яндекса» и скандал с ФАС

Головная компания IT-гиганта ранее стала фигурантом антимонопольного расследования ФАС России о злоупотреблении доминирующим положением. Накануне ведомство предложило антимонопольный пакет поправок в закон, который поможет в борьбе с нарушителями и цифровыми монополистами.

Читайте также: ФАС разработал антимонопольный пакет для борьбы с IT-гигантами