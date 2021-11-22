Вашингтон, 23 ноября, 2021, 01:40 — ИА Регнум. Кредит в размере $700 млн будет выделен Украине Международным валютным фондом (МВФ), 22 ноября сообщили в пресс-службе финансовой организации.

ИА REGNUM МВФ — Украина

Такое решение принял исполнительный совет МВФ. Средства будут выплачены в рамках механизма кредитования «стенд-бай», рассчитанного на 18 месяцев. Всего, с учетом более ранних выплат, фонд предоставит Украине $2,8 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября Верховная рада приняла законопроект об увеличении размера украинского государственного бюджета на 2021 год на 39,41 млрд гривен (около $1,5 млрд).