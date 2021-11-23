Вашингтон, , 01:32 — REGNUM Возможность отправки на Украину своих военных советников и дополнительного вооружения рассматривают США. Об этом 22 ноября сообщает CNN.

Украина и США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Согласно данным CNN, Белый дом оценивает возможность отправки на Украину нового вооружения, в том числе миномётов и противотанковых ракетных комплексов Javelin. Кроме того, Украина может получить от США переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger.

Поскольку в США существует и точка зрения, что такую военную помощь от США Россия может оценить как эскалацию, в регион будут направлены военные советники.

Отмечается, что военная помощь Украине обсуждается в свете утверждений о скоплении российских войск на границе с Украиной.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам официального представителя Госдепа Неда Прайса, США не знает точных намерений России насчёт «вторжения» на Украину, но знает схемы, по которым действует Москва.

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