Вашингтон, 23 ноября, 2021, 01:32 — ИА Регнум. Возможность отправки на Украину своих военных советников и дополнительного вооружения рассматривают США. Об этом 22 ноября сообщает CNN.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и США

Согласно данным CNN, Белый дом оценивает возможность отправки на Украину нового вооружения, в том числе миномётов и противотанковых ракетных комплексов Javelin. Кроме того, Украина может получить от США переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger.

Поскольку в США существует и точка зрения, что такую военную помощь от США Россия может оценить как эскалацию, в регион будут направлены военные советники.

Отмечается, что военная помощь Украине обсуждается в свете утверждений о скоплении российских войск на границе с Украиной.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам официального представителя Госдепа Неда Прайса, США не знают точных намерений России насчёт «вторжения» на Украину, но знает схемы, по которым действует Москва.