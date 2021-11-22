Вашингтон, 22 ноября, 2021, 23:49 — ИА Регнум. В американском штате Висконсин продолжается подсчёт пострадавших от столкновения автомобиля с толпой участников рождественского парада в городе Уокешо.

США

По последним данным полиции, в результате инцидента погибло пять человек, пострадало 48.

Об этом рассказал 22 ноября на онлайн-брифинге шеф полиции города Уокешо Дэниэл Томпсон.

Он уточнил, что среди пострадавших — двое детей, которые остаются в критическом состоянии.

Также он сообщил, что задержанный водитель Даррел Брукс находится под стражей, но раскрыл данные о его состоянии и местонахождении.