Верона, Италия, , 22:52 — REGNUM 22 ноября в Вероне на стадионе «Маркантонио Бентегоди» «Верона» в последнем матча тринадцатого тура итальянской Серии А 2021/22 одержала минимальную победу над «Эмполи» со счетом 2:1 благодаря голу на 90+1-й минуте. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Первый мяч в дебюте второй половины забил 26-летний полузащитник сборной Чехии Антонин Барак — 1:0. Через восемнадцать минут Симоне Романьоли вновь сравнял счет — 1:1. В компенсированное время Адриан Тамез забил победный мяч после передачи Антонина Барака — 2:1.

Желтые карточки получили Игор Тудор (29'), Джованни Симоне (30'), Себастьяно Луперто (43'), Федерико Ди Франческо (70') и Филиппо Бандинелли (81'). На матче работала бригада арбитров во главе с Маттео Гарильо.

Составы команд:

«Верона»: Монтито, Чеккерини, Гюнтер, Давидович, Велозу, Фараони, Барак, Капрари, Касале (Лазович, 46'), Тамез (Шутало, 90'), Симеоне (Онгла, 90').

«Эмполи»: Викарио, Макрицца, Романьоли, Фьямоцци, Луперто, Штулац (Бандинелли, 75'), Хендерсон (Риччи, 57'), Ди Франческо (Исмайли, 84'), Хаас (Асллани, 75'), Манкузо (Байрами, 57'), Пинамонти.

Статистика матча («Верона"/ «Эмполи»)

Удары 22/9

Удары в створ 5/4

Владение 57%/43%

Угловые 1/3

Нарушения 6/13

«Верона», одержав пятую победу в сезоне и набрав девятнадцать очков, поднялась на девятое место. «Эмполи» с шестнадцатью очками опустился на одиннадцатую строчку.