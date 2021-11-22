Лондон, 22 ноября, 2021, 22:35 — ИА Регнум. Соглашение о кредите на сумму 1,7 млрд фунтов, который Лондон намерен предоставить Украине на её военно-морские силы, опубликовал 22 ноября МИД Британии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и западные военные корабли

После того как этот документ будет одобрен парламентом Британии, Киеву предоставят возможность финансирования контрактов с британскими компаниями.

По условиям соглашения, не менее 50% всех товаров и услуг по контрактам должны иметь британское происхождение.

Денежные средства должны быть направлены на ремонт и обслуживание двух тральщиков, которые списаны из состава ВМС Британии и будут проданы Украине.

Также предусмотрена постройка на британских верфях одного фрегата, восьми ракетных катеров, а также техническая поддержка украинской военно-морской инфраструктуры.

Соглашение было заключено в июне 2021 года. В Лондоне заявляют, что оно направлено на защиту территориальной целостности и суверенитета Украины и её «прав» на использование акваторий Чёрного и Азовского морей.