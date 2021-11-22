Лос-Анджелес, США, 22 ноября, 2021, 21:57 — ИА Регнум. Руководитель киностудии Lucasfilm Кэтлин Кеннеди дала понять, что актёры финальной трилогии «Звёздных войн» могут вернуться к ролям в будущих проектах франшизы. Об этом 22 ноября сообщил журнал Empire.

Цитата из к/ф «Звёздные Войны: Скайуокер. Восход». реж. Джей Джей Абрамс. 2019. США Дэйзи Ридли в роли Рей

Во время общения с журналистами на тему нового сериала «Книга Бобы Фетта» продюсер сказала, что студия не собирается забывать персонажей последних трёх картин «Саги Скайуокеров». «Они будут жить, и эти разговоры ведутся и с творческой командой», — заявила Кеннеди.

Напомним, последний полнометражный фильм серии «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» вышел на большие экраны 19 декабря 2019 года. Главные роли в нём исполнили Адам Драйвер, Дэйзи Ридли, Джон Бойега и Оскар Айзек.